Invest Global Gayrimenkul, yatırımcıların yeni rotasını açıkladı

Türkiye’de emlak piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken, büyükşehirlerdeki tersine göç hareketi gayrimenkul yatırımlarına yön veriyor. Yatırımcılar, yüzünü sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan dönüşlerin yüksek potansiyele sahip olduğu bölgelere dönüyor. Türkiye’nin birçok bölgesinin emlak yatırımcıları için cazip bir pazar olmaya devam ettiğini söyleyen Invest Global Gayrimenkul’ün Kurucusu Uğur Öztürk ise sektörün dinamiklerini değerlendirirken, yatırım için avantajlı olan bölgeleri açıkladı.

“2023’te 89,11 milyar dolar değerine ulaşan gayrimenkul sektörümüzün 2028’e kadar 151,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tablo, yatırımcıların harekete geçmesi için yeşil ışık yakıyor” diyen Invest Global Gayrimenkul’ün Kurucusu Uğur Öztürk, “Son dönemde meydana gelen depremlerin etkisiyle birlikte özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden başka illere göç dalgası, farklı şehirlerdeki gayrimenkullerin değer kazanmasına kapı aralıyor. Bu durum, yatırımcıların tercihlerinde kritik bir rol oynuyor. Örneğin Kocaeli’nde ortalama konut metrekare fiyatları son 3 yılda %565,2 artarak 14 bin 785 TL olurken, geri dönüş süresi 16 yıl olarak hesaplanıyor. Aynı şekilde İzmir’den Muğla gibi illere göç hareketi de bu şehirlerdeki gayrimenkul değerlerini etkiliyor. Muğla’daki konut fiyatlarının 3 yılda %712.9 yükselişle metrekare 29 bin 539 TL’ye ulaştığı görülürken, geri dönüş süresi 21 yıl olarak ölçülüyor. Yatırımcılar da bu koşulları kirayla gelir etmek üzere avantaja çeviriyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Kocaeli’nde kira ortalaması 15 bin TL civarı iken, Muğla’da Bodrum çevresinde 25 bin TL civarında seyrediyor. Yani ikisi de İstanbul gibi büyük şehirlerle yarışıyor. Biz de Muğla Bodrum ve Kocaeli İzmit’teki ofislerimizle yatırımcıların bu bölgelerde en doğru gayrimenkulleri değerlendirmelerini sağlıyor, anahtar teslim projeler gerçekleştiriyoruz.”

Invest Global Gayrimenkul’ün Kurucusu Uğur Öztürk, “10 yılı aşkın tecrübemizle harmanladığımız danışmanlık hizmetlerimizle gayrimenkul yatırımlarında yerli ve yabancı yatırımcılara doğru ve sağlıklı adımlar atmaları için yön veriyoruz. İşbirliğine dayanan ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Şeffaflığı ilke ediniyor, yasal hizmet bedellerinin üstüne çıkmıyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak yatırım değeri yüksek gayrimenkuller geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra mimari estetik, yüksek yaşam kalitesi, çevre dostu projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 100’ü aşkın gayrimenkul geliştirme projesinde stratejik planlama, gayrimenkul değerleme, portföy ve varlık yönetimi, proje finansmanı alanlarında hizmet verdiklerini belirten Invest Global Gayrimenkul’ün Kurucusu Uğur Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Proje geliştirme, yatırım danışmanlığı, planlama şeklinde üç ayrı kolda hizmet veriyoruz. Uzman kadromuzla, karmaşık projeleri öngörülen bütçeler dahilinde tamamlanması konusunda yatırımcılara ışık tutuyoruz. Satış projeksiyonu ve pazar analizi gibi verileri içeren sektör raporlarıyla birlikte tüm yönleriyle değerlendirilmiş yatırım maliyetlerini gözeterek çeşitli senaryolara yönelik nakit akış analizleri ve mimari konsept öngörüsüyle daha güvenli yatırım yapılmasının önünü açıyoruz. Gelecek dönemde önce ülkemizin gayrimenkul konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı, ardından yurt dışında franchise vererek ofis ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz.”