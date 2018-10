İstanbul, iş liderlerinin eğitim merkezi olacak

11 Ekim 2018

Türkiye’nin ilk özel, bağımsız liderlik ve iş idaresi okulu 41 North Business School, 11 Ekim 2018 Perşembe günü Ferko Signature binasında yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Dünyanın en iyi inovasyon ve teknoloji okulları ve kurumları ile akademik iş ortaklıkları kuran 41 North Business School, hem Türkiye hem de komşu ülkelerden yöneticilere diploma ve yönetici gelişim programları sunacak. Eğitimler sonunda, Avrupa’nın en iyi iş idaresi okullarından Grenoble Ecole de Management (GEM)’ın uluslararası geçerliliği olan DBA ve Executive MBA diplomalarını, Almanya’nın en iyi inovasyon ve teknoloji okulu The European School of Management and Technology (ESMT Berlin) ve dünyanın en iyi liderlik eğitim kurumu Center for Creative Leadership (CCL)’ın sertifikaları verilecek.

Eğitimler aralık ayında, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla, Türkiye’deki ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanan Kadın Liderlik Programı ile başlayacak. Müfredatta ayrıca ESMT Berlin ile birlikte sunulacak Kurumsal Girişimcilik, Inovasyon, Data, Teknoloji Platformları, Yapay Zekâ, Nesnelerin Interneti ve Blockchain gibi teknoloji ve inovasyon yönetimi odaklı eğitimler ile CCL tarafından tüm dünyada sunulan uluslararası düzeyde saygın Lead for Success liderlik eğitimleri yer alıyor. Executive MBA 2019 Haziran ayında; üst düzey yönetici, danışman veya öğretim üyelerine yönelik DBA programı ise 2019 Kasım ayında başlayacak.

İstanbul, Avrasya ve Ortadoğu iş liderlerinin eğitim merkezi olacak

Toplantının açılışında konuşan 41 North Business School Kurucu Dekanı Prof. Dr. Deniz Saral okulun, iş liderlerini ve onları yetiştirecek akademisyen açığını kapatmaya aday olduğunu belirtti. Saral sözlerine şöyle devam etti: “İş dünyasını yeniden yapılandıran dijital dönüşüm konusunda Türkiye’nin önünde uzun bir iş listesi var. Bu dönüşümün mimarları ise günümüz iş liderleri olacak. Böyle önemli bir misyon üstlenecek bu liderlerin günümüzün iş ihtiyaçlarına yönelik, teknoloji ve inovasyon konusundaki donanımlarını artırmaları hem kendi kariyer gelişimleri ve kurumsal başarıları hem de ülkemizin kalkınması açısından büyük öneme sahip. 41 North Business School, bu ihtiyaçtan hareketle kuruldu. Akademik iş ortaklarımızdan ESMT Berlin 2010 yılından beri Almanya’nın en iyi iş idaresi okulu. Grenoble Ecole de Management, Fransız Ticaret Birliğinin kurduğu Fransa’nın teknoloji yönetimi üzerine ilk müfredatı çıkartan işletme okulu. Bu okullar yeni nesil eğitim teknolojileri ve eğitimlerinin aktarılma metotları üzerine ciddi araştırmalar yapan çok prestijli okullar. Okulumuz Türk iş insanına olduğu kadar, tüm Orta Doğu, Merkezi Asya, Kuzey Afrika, Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen profesyonellere de açık olacak. İstanbul’un, Avrasya ve Ortadoğu iş liderlerinin eğitim merkezi olmasını hedefliyoruz.”

41 North Business School Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Açılışta yaptığı konuşmada inovasyon ve teknoloji yönetimini benimseyen, endüstri ve iş dünyası ile doğrudan bağlantısı olan uluslararası okullar ve kurumlar ile çalıştıklarını belirten 41 North Business School Kurucu Direktörü Yeliz Kum Ezercan, “İş liderleri dijital dönüşümün kendi şirketleri ve pazarları için getirdiği fırsatları proaktif olarak değerlendirmek, yeni teknolojileri anlayarak bunları kendi iş süreçlerine ve şirket kültürlerine nasıl adapte edebileceklerini görmek istiyorlar. Onlara sorularını vakalarla cevaplayabilecekleri, karşılaştırmalı analizler yapabilecekleri ve yeni yönetim becerileri kazanabilecekleri uluslararası ve güncel bir program sunuyoruz. 41 North Business School küresel standartlardaki eğitimleri, tüm dünyada geçerli diploma ve sertifika programları ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor” dedi.