KHAS ve İBB, güçlerini birleştirdi

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Kadın Yazılımcı Yetiştirme Programı”, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kadın yazılımcıyı bilişim teknolojileri sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

Kariyerine bilişim alanında yön vermek isteyen ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabildiği bu ücretsiz eğitimler için İBB üç aşamalı bir değerlendirme sonucunda seçtiği 30 kadın yazılımcı adayını Kadir Has Üniversitesi’ne gönderdi ve eğitimler 12 Aralık 2022, Pazartesi başladı.

Teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlayacak ve toplamda 500 saat sürecek eğitimin Kadir Has Üniversitesi’ndeki ilk haftasında “Bilişim Dünyası Kariyer ve Bilgisayar Programlamaya Giriş” dersleri, Rektör Yardımcımız ve Ar-Ge Kaynakları Direktörümüz Prof. Dr. Hasan Dağ başkanlığında, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüzün akademisyenleri tarafından verilecek. Öğrenciler ikinci haftadan itibaren ise 15 hafta boyunca, toplam 450 saat “Uygulamalı Bilgisayar Programlama” eğitimi alacaklar.

“Kadir Has Üniversitesi olarak, İBB ile yürüteceğimiz Kadın Yazılımcı Yetiştirme Programı sayesinde ülkemizin genç kadınlarına eğitim ve istihdam alanında fırsat eşitliği sağlanmasına vesile olacak önemli bir işbirliğine imza atıyoruz” diyen Prof. Dr. Hasan Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu eğitim programı, üniversitemizde yürütülen, Türkiye’nin, öncelikli olarak kadın öğrenciler olmak üzere, başarılı ancak maddi açıdan kısıtlı ekonomik şartlara sahip, tüm öğrencilerine sunulan Beyaz Güvercinler Burs Programımız ile paralellikler taşıdığı için de projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz.”