"Köprü, plaza değil insan inşa ediyoruz!"

19 Ocak 2018

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla düzenlenen toplantıda, gazetecilerle bir araya geldi. İzmir’in eğitim gündemini değerlendirdiği toplantıda İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Sizler nasıl kendi mesleğinizi aşk ile yapıyorsanız, biz de bu mesleği aşk, heyecan ve inançla yapıyoruz. Çünkü biz insan yetiştiriyoruz. Bu ülkenin geleceğini şekillendiriyoruz. Biz köprü, plaza ya da inşaat değil, insan inşa ediyoruz” dedi. İzmir’de eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yahşi, “İzmir’de 60 bin öğretmen ve 850 bin öğrenci var. İzmir’in 850 bin öğrencisine yön, şekil, ruh vermeye çalışıyoruz. Amacımız sadece akademik başarı değil. Çocuklara sadece akademik anlamda yükleme yapmıyoruz. Çocukların gönüllerine, zihinlerine, ruh dünyalarına iyiliği koymak zorundayız” diye konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren İzmir’de yaptığı en iyi, en güzel çalışmanın 3 bin engelli çocuğu okulla buluşturmak olduğunu belirten Yahşi, “Göreve başladığımda özel eğitime ihtiyaç duyan 3 bin 300 çocuğumuz evdeydi. Yaptığımız çalışmalarla, 1.5 yıllık il milli eğitim müdürlüğüm döneminde 3 binden fazla çocuğumuzun okula gitmesini sağladık. FETÖ’den gelen yerleri, bu çocuklarımız için kullandık. Bu çocuklarımızı her gün servisle, hostesler ile alıyoruz. Aileler için de çok iyi oldu. Kısa süre içinde 4 tane daha özel eğitim okulu açılacak. Evde kaderiyle, ailesiyle baş başa kalmış, çocuğundan dolayı pazara markete gidemeyecek kadar sıkıntı yaşayan ailelerin güzel bir nefes almalarını sağladık. Bu benim için çok önemliydi. Bu okulların sayısını artırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Şu ana kadar İzmir’de FETÖ’den gelen kurum sayısının 187 olduğunu belirten Yahşi, “FETÖ ile ilgili el koyduğumuz, kapatılan 187 kurum var. Bunların hepsi Milli Eğitim bünyesine alındı. Hepsi milletin çocuklarına resmi olarak hizmet sunuyor. Bu okulların tahsisini engelli öğrencilere yönelik yaptık” dedi.

"İkili eğitimi yüzde 35’e çektik"

FETÖ’den sonra nitelikli, kaliteli özel okulların İzmir’e girdiğini, tekli eğitime geçiş için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yahşi, “Tekli eğitimde bir sıkıntımız vardı. Çocukların sabahın karanlığında değil aydınlığında okula gitmelerini istiyoruz. Bu açıdan göreve başladığımızda yüzde 75’lere yakın ikili eğitim varken, bunu yüzde 35’e kadar çektik. İkili eğitimi 2018-2019 bitirmeyi hedefliyoruz. Hayırseverlerin yaptığı güzel okullarımız var. Üstün yetenekli çocuklarımız için Bilim Sanat Merkezleri’nin sayısını arttırıyoruz. Hayırseverlerimiz en büyük destekçilerimiz. Okul eksikliği konusunda yeni dönemde; okul türleri bağlamında güzel çalışmaları göreceksiniz, bunların planlamasını yaptık” diye konuştu.

"Heyecanı olmayan öğretmen öğretemiyor"

Kaliteli öğretmen, yönetici yetiştirmek için ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Yahşi, “Dünya’da Singapur PISA’da çok iyi bir noktadadır. Bunun sebebi disiplin ve öğretmen. Bu anlamda öğretmenlerimize yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Çünkü fiziki imkan ne kadar iyi olursa olsun heyecanı olmayan öğretmen, öğrenciye bir şey kazandıramıyor. Bu nedenle öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler vererek, heyecanlarını diri tutmaya çalışıyoruz” dedi.

"Gerekirse suç duyurusunu biz yaparız"

İzmir’de eğitim alanında bir aksaklık tespit edildiğinde bunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ve konunun üzerine gittiklerini belirten Yahşi, “Biz köprü ya da plaza değil, insan inşa ediyoruz. Bizim için mutluluk ve heyecan kaynağı oluyor. Bu noktada hiçbir aksaklığı görmezden gelme gibi bir durumumuz yok. Ayrıca taciz durumlarında hemen konuya müdahil oluyoruz. Eğer suç işlendiğine emin olursak, o kişi hakkında suç duyurusunu da biz yaparız. Asla ve asla bu konudaki hassasiyetimizi kaybetmeyiz” dedi.

Devam eden 46 şantiye 60 ruhsat başvurusu var!

Bu yıl İzmir’de yeni okulların inşa edilmesi için yoğun çalıştıklarını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Şu anda 46 şantiyemiz var. Bunların tamamlanmasıyla 751 yeni derslik kazanacağız. Ayrıca şu an için 60 ruhsat başvurumuz da mevcut. Bunlar da 892 derslik ediyor. Ancak İzmir’de Buca, Karabağlar, Konak ve Bayraklı ile bu akstaki ilçelerde arsa üretmekte sıkıntı yaşıyoruz. İzmir’e özel okulların ilgisi de fazla. Geçen yıl kentimizde 33 yeni özel okul açıldı” dedi.