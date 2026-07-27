KTO Karatay Üniversitesi uluslararası kurum olmayı hedefliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası’nın (KTO) eğitime verdiği öne­mi yansıtan bir girişim olan KTO Karatay Üniversitesi, bilimsel üretimi, uygulama odaklı yakla­şımı ve güçlü akademik yapısıy­la öğrencilerini mesleki ve kişi­sel açıdan geleceğe hazırlama­yı amaçlıyor. Konya’nın tarihi ve köklü ticaret geçmişinden aldı­ğı güç ile geleceğe yön veren eği­tim anlayışı taşıyan KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası stan­dartlarda nitelikli eğitim sun­mayı hedefliyor. Günümüzde 65 farklı ülkeden 750’yi aşkın ulus­lararası öğrenci olmak üzere 10 binden fazla kayıtlı öğrencisi bu­lunan KTO Karatay Üniversitesi, 350 akademisyeniyle eğitim faa­liyetlerini uluslararası standart­larda yürütüyor. Bugüne kadar 15 binden fazla mezun veren KTO Karatay Üniversitesi; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekoku­lu ve 1 enstitüsüyle çalışmaları­nı dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda sürdürüyor.

“Küresel kariyer fırsatlarına kapı aralıyoruz”

KTO’nun güçlü desteğine atıf­ta bulunan KTO Karatay Üniver­sitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Ri­fat Ortaç, bu sayede iş dünyasıyla geliştirdikleri stratejik iş birlik­leriyle üniversitenin öğrencile­re uygulamalı eğitim, staj, proje ve kariyer fırsatları sunduğunu söyledi. KTO Karatay Üniver­sitesi’nin mezunlarını sektö­rün ihtiyaç duyduğu yetkinlik­le donatılmış profesyoneller ola­rak hayata hazırladığının altını çizen Ortaç, “Merkez kampüse yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bu­lunan Havacılık Eğitim Kampü­sümüz pilotaj eğitimine yönelik ileri teknoloji altyapısıyla öne çı­kıyor. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünye­sinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu, Akıllı Tek­nolojiler Merkezi ve Model Fab­rika; uygulamalı eğitim, AR-GE, üretim ve teknoloji odaklı çalış­malarıyla öğrencilerin teorik bil­gilerini gerçek sektör deneyimi­ne dönüştürmelerine imkân sağ­lıyor” şeklinde konuştu. Ortaç, böylece üniversite bünyesinde eğitim, teknoloji ve iş dünyası­nı aynı ekosistem içerisinde bu­luşturan güçlü bir modeli ortaya konduğunu vurguladı.

KTO Karatay Üniversitesi’nin öğrencilerine uluslararası dene­yim kazandıran eğitim anlayışıy­la küresel kariyer fırsatlarının kapılarını araladığını ifade eden Ortaç, “Üniversitemiz, teknolo­ji ve mühendislik eğitiminde öğ­rencilerini geleceğin üretim mo­dellerine hazırlayan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. KTOTEK bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Teknolojiler Merkezi; öğ­rencilerin yapay zekâ, robotik sistemler, otomasyon, yazılım geliştirme ve yeni nesil teknoloji­ler alanlarında uygulamalı çalış­malar gerçekleştirmelerine ola­nak sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Avrupa yükseköğretim kalite standartlarını karşılıyoruz”

Akademik programlarını sürekli geliştirdiklerini belirten Rektör Ortaç, “Bu kapsamda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Uçak Teknolojisi ve Makine Programı ilk öğrencilerini kabul edecek. Sanayi, üretim ve teknoloji odaklı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan bu yeni programlar; uygulamalı eğitim modeli, sektör iş birlikleri ve güçlü akademik altyapısıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında doğrudan iş hayatına hazırlamayı hedefliyor” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi’nin Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile birlikte Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) veri tabanında yer aldığı bilgisini paylaşan Ortaç, okulun Avrupa yükseköğretim kalite standartlarını karşılayan üniversiteler arasına girdiğini ifade etti. Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Böylece üniversitemizin uluslararası tanınırlığı güçlenirken, mezunlarının diplomaları da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede daha yüksek düzeyde kabul gören bir niteliğe kavuştu” ifadesini kullandı.