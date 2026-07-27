KTO Karatay Üniversitesi uluslararası kurum olmayı hedefliyor
İş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla temelleri atılan KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası nitelikte bir eğitim kurumu olma yolunda ilerliyor. Üniversite, eğitim, teknoloji ve iş dünyasını aynı ekosistem içerisinde buluşturan bir model ortaya koymayı başardı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Ticaret Odası’nın (KTO) eğitime verdiği önemi yansıtan bir girişim olan KTO Karatay Üniversitesi, bilimsel üretimi, uygulama odaklı yaklaşımı ve güçlü akademik yapısıyla öğrencilerini mesleki ve kişisel açıdan geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Konya’nın tarihi ve köklü ticaret geçmişinden aldığı güç ile geleceğe yön veren eğitim anlayışı taşıyan KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası standartlarda nitelikli eğitim sunmayı hedefliyor. Günümüzde 65 farklı ülkeden 750’yi aşkın uluslararası öğrenci olmak üzere 10 binden fazla kayıtlı öğrencisi bulunan KTO Karatay Üniversitesi, 350 akademisyeniyle eğitim faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürütüyor. Bugüne kadar 15 binden fazla mezun veren KTO Karatay Üniversitesi; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsüyle çalışmalarını dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda sürdürüyor.
“Küresel kariyer fırsatlarına kapı aralıyoruz”
KTO’nun güçlü desteğine atıfta bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, bu sayede iş dünyasıyla geliştirdikleri stratejik iş birlikleriyle üniversitenin öğrencilere uygulamalı eğitim, staj, proje ve kariyer fırsatları sunduğunu söyledi. KTO Karatay Üniversitesi’nin mezunlarını sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikle donatılmış profesyoneller olarak hayata hazırladığının altını çizen Ortaç, “Merkez kampüse yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bulunan Havacılık Eğitim Kampüsümüz pilotaj eğitimine yönelik ileri teknoloji altyapısıyla öne çıkıyor. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu, Akıllı Teknolojiler Merkezi ve Model Fabrika; uygulamalı eğitim, AR-GE, üretim ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek sektör deneyimine dönüştürmelerine imkân sağlıyor” şeklinde konuştu. Ortaç, böylece üniversite bünyesinde eğitim, teknoloji ve iş dünyasını aynı ekosistem içerisinde buluşturan güçlü bir modeli ortaya konduğunu vurguladı.
KTO Karatay Üniversitesi’nin öğrencilerine uluslararası deneyim kazandıran eğitim anlayışıyla küresel kariyer fırsatlarının kapılarını araladığını ifade eden Ortaç, “Üniversitemiz, teknoloji ve mühendislik eğitiminde öğrencilerini geleceğin üretim modellerine hazırlayan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. KTOTEK bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Teknolojiler Merkezi; öğrencilerin yapay zekâ, robotik sistemler, otomasyon, yazılım geliştirme ve yeni nesil teknolojiler alanlarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.
“Avrupa yükseköğretim kalite standartlarını karşılıyoruz”
Akademik programlarını sürekli geliştirdiklerini belirten Rektör Ortaç, “Bu kapsamda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Uçak Teknolojisi ve Makine Programı ilk öğrencilerini kabul edecek. Sanayi, üretim ve teknoloji odaklı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan bu yeni programlar; uygulamalı eğitim modeli, sektör iş birlikleri ve güçlü akademik altyapısıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında doğrudan iş hayatına hazırlamayı hedefliyor” dedi.
KTO Karatay Üniversitesi’nin Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile birlikte Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) veri tabanında yer aldığı bilgisini paylaşan Ortaç, okulun Avrupa yükseköğretim kalite standartlarını karşılayan üniversiteler arasına girdiğini ifade etti. Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Böylece üniversitemizin uluslararası tanınırlığı güçlenirken, mezunlarının diplomaları da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede daha yüksek düzeyde kabul gören bir niteliğe kavuştu” ifadesini kullandı.