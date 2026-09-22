MEB açıkladı: Manisa'daki saldırı sonrası eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim olayın, eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.

Saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçtiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği, gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."