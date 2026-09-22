Manisa okul saldırısı ölü ve yaralı sayısı... Manisa okul saldırısında ölü var mı, kaç kişi yaralandı?

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Okullar açıldı ve Türkiye'yi dehşete düşüren bir okul saldırısı daha gerçekleşti. Manisa Turgutlu'da bir lisede silahlı saldırı gerçekleşti. Öğrenciler ve veliler panik yaşarken ölü ve yaralı sayısı araştırılıyor.

Manisa okul saldırısında ölü var mı?

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldiği belirtilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili polis çalışması sürüyor. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama henüz paylaşılmadı.