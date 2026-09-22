Manisa'da liseye silahlı saldırı: En az 4 öğrenci yaralandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda en az 4 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri okul ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı duyan öğrencilerin aileleri de okulun önüne gelirken, bölgede kalabalık oluştu. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçtığı belirtilen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır."

Olayın nedeni ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme sürüyor.