Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, kuvvetli rüzgar için de uyarı yapıldı.

Yağış geniş bir alanda etkili olacak

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'da yağış kuvvetlenecek

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da da akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda sabah saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklar batıda düşecek

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 26, İzmir ve Antalya'da 29, Adana'da 32, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 35 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Batı Karadeniz'de yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun, Trabzon ve Rize'de sıcaklıkların 25-26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de yağış var

Ege Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de yağışın öğleden sonra başlaması tahmin edilirken, Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Akdeniz'de ise bölgenin batısı ile Adana, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak görülecek. Antalya'da yağışların sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Ankara'da öğleden sonra sağanak

İç Anadolu'nun batısında öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ankara ve Eskişehir'de yağışın öğleden sonra etkili olması, Konya'da ise öğle saatlerinde sağanak görülmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışlı hava etkisini gösterecek. Erzurum ve Kars'ta sağanak beklenirken, bölgenin güney ve batısında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Bölgenin parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınına karşı uyarı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.