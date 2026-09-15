15 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlar yükseldi mi, düştü mü?

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İstanbul'da barajların son durumu merak ediliyor. Günden güne düşen oranlar sonrası bugünkü veriler merak ediliyor. İSKİ son durumu paylaşırken bugün yine sıkça gelen soru ""15 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı nedir" şeklinde...

15 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 38.95'e düştü. Dün bu oran %39.28'di.

Barajlarda son durum...

Ömerli: %53

Darlık: %57,5

Elmalı: %66,5

Terkos: %34,2

Alibey: %36,2

Büyükçekmece: %27,8

Sazlıdere: %22,4

Istrancalar: %21

Kazandere: %13,5

Pabuçdere: %4,5