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Soner Olgun'un sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Ünlü şarkıcı pankreas kanseri nedeniyle hastanede tedavi görürken üzen haber sonrası sanatçı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler "Soner Olgun kimdir, kaç yaşında ve nereli", "Soner Olgun'un hastalığı ne" diye soruyor.

Soner Olgun kimdir?

Soner Olgun, 1959 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Türk müzisyen, besteci ve söz yazarıdır. Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. Müzik kariyerine 1992 yılında yayımladığı “Letafet” albümüyle adım atan Olgun, aynı zamanda sahne çalışmaları ve televizyon programlarıyla tanındı.

Sanatçı, 1994'te “Her Şey Değişmeli”, 1999'da “İyi Bayramlar”, 2004'te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012'de “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. 2015 yılında ise ilk maxi single çalışması “Yakarım Yağmurları” yayımlandı. Olgun'un söz veya müziği kendisine ait çok sayıda eseri bulunuyor.

Müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatroyla da ilgilenen Soner Olgun, “Letafet” adlı oyunu yazıp müziklerini hazırladı. Ayrıca “Soner Olgun ile İyi Bayramlar” adlı müzik programını Cine5 ve TV8 ekranlarında hazırlayıp sundu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve Kuzey Kıbrıs'ta konserler veren Olgun, uzun yıllar düzenli sahne performanslarıyla da dikkat çekti. 1997-2014 yılları arasında İstanbul'da aynı mekânda her cuma ve cumartesi sahne alan sanatçı, canlı performansı ve sahne hakimiyetiyle tanınan isimler arasında yer alıyor.