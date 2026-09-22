Özgür Özel'den Manisa'daki saldırı sonrası dikkat çeken karar
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 8 kişinin etkilendiği silahlı saldırının ardından Özgür Özel harekete geçti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile görüşerek olay hakkında bilgi alan Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığındaki bir heyeti gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Turgutlu'ya gönderdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgeye bir heyet gönderilmesi talimatını verdi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, 8 kişinin etkilendiği olayın ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Özel, görüşmelerde olay ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.
Turgutlu'ya heyet gönderiliyor
Yaşananların ardından bölgeye bir heyet gönderilmesi kararlaştırıldı. Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığındaki heyeti Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.
Heyetin, silahlı saldırının yaşandığı ilçeye giderek gelişmeleri yerinde takip etmesi bekleniyor.