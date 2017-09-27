MEB, Google ile işbirliği yapacak

27 Eylül 2017

ANKARA(DÜNYA)- İlköğretimde Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Google Türkiye arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi müfredatını zenginleştirmelerine ilişkin çalışmalarına destek vermek amacıyla; Google, kodlama, dijital okur yazarlık ve çevrimiçi vatandaşlık konularındaki bilgi birikimi öğretmenlere açtı. Akademisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte çalışarak 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel dijital becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak içerik konusunda öğretmenlere yol gösterici olacak bir kitapçığı ve online bilgi portalını Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirildi.

Basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında haftada ikişer ders saati olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin güncellenen Öğretim Programı’nın daha nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve bu sayede öğrencilerin dijital yeterliklerini arttırabilmeyi sağlayabilmek için protokolü imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ders programına uygun olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılacak eğitim ve öğretim materyalleri hazırlanmış olduğunu aktaran Orhan, “Dersi veren öğretmenlerin bu dersle ilgili yeterliklerini artırabilmek için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler yapılacak ve uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimler verilecektir” dedi.

“Öğrencilerimiz aktif biçimde çalışma içinde olacak”

Toplantıda söz alan MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu’da çalışmanın Bakanlığın kararlı duruşuyla sonuçlandığını söyledi. Google ile çalışmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Gençoğlu, “Bu alanda yapılan çalışmalar öğrencilerimizin aktif bir biçimde içinde olacağı şekilde hazırlandı. Çocuklarımıza kapı açmak ve yol tarif etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez ise konuşmasında teknolojik eğitimin önemine vurgu yaparak, “Bugün MEB ile heyecanlı bir proje içindeyiz. Bu ders için yapılan güncelleme çalışmaları sırasında “Kodlama” konusuna ayrı bir önem verildi. Mevcut öğretim programı düzeyler üzerinden hazırlanmışken güncellenen programda kazanımlar esas alındı” diye konuştu.

Algoritmik bereriler öğretecek

Konuşmasında bilgi ve teknolojinin herkese hizmet etmesi için çalıştıklarını kaydeden Google Ortadoğu-Afrika-Türkite ve Rusta Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni, internetin ekonomik büyümenin ve işlerin artması için de çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bunun için genç nüfusun işin içine dahil edilmesi gerektiğini aktaran Avni, “Bu ders algoritmik becerileri de öğretecek ve öğrenciler bir şeyler yaratabileceklerini anlayabilecekler. Bilgisayar programlama yaratıcılık anlamında çok önemli bir yerde Türkiye gençliği de bu konuda öncü olabilir” dedi.