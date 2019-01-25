Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

25 Ocak 2019

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "mesleki eğitim iş birliği protokolü"nün bir çekirdek protokol olmasını ve bütün Türkiye'ye, hatta uluslararası düzeyde bir modele kaynaklık etmesini beklediklerini belirterek, "Çalışma aslında bizim genel olarak eğitim sistemimizin de nasıl koordine olması gerektiği konusundaki ihtiyacını destekliyor. "Projenin takibi konusunda hepimiz üstümüze düşeni yaparsak, mesleki ve teknik eğitimde 'ara eleman' ifadesinin kalktığını göreceğiz. Biz artık 'aranan eleman' demek istiyoruz, 'ara eleman' demek istemiyoruz." dedi.

Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" törenine katıldı.

Protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, protokol töreninde yaptığı konuşmada, göreve başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle "3 konuda atılım beklediği"ne ilişkin talimatı olduğunu belirterek, "Bunların başında mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bugünü tarihe not düşelim derken, bu anlamda bir mesafe aldığımız için çok mutluyum, sevinçliyim." diye konuştu.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliği içinde hareket etmesinin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Böyle bir zemin olmaksızın, bunun üzerine inşa yapmak çok da söz konusu değil. Ülkemizin genel olarak 2023 hedefleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedefler, aslında bugünkü çerçevede büyük bir amaca hizmet ediyor. Orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin arttığı, mesleki eğitime yönelik talebin yükseldiği bir döneme de gelmiş oluyoruz. Hedeflere layıkıyla ulaşabilmek için bakanlıkların, kamunun, üniversitelerimizin ve iş dünyasının desteği çok önemli."

Teknolojinin eğitime "Eğer beni takip etmezseniz, okullarınızda yaptığınız işler önümüzdeki tekillik çağının habercisi olarak işe yaramayacaktır" dediğini dile getiren Selçuk, şunları söyledi:

"Protokol, okullar, laboratuvarlar, öğretmenlerin eğitimi açısından ve daha birçok açıdan çok önemli. Ortaya koyduğumuz bu iş birliği protokolünün, aslında bir çekirdek protokol olmasını ve bütün Türkiye'ye, hatta uluslararası düzeyde bir modele kaynaklık etmesini bekliyoruz. Çalışma aslında bizim genel olarak eğitim sistemimizin de de nasıl koordine olması gerektiği konusundaki ihtiyacını destekliyor. Projenin takibi konusunda hepimiz üstümüze düşeni yaparsak, mesleki ve teknik eğitimde 'ara eleman' ifadesinin kalktığını göreceğiz. Biz artık 'aranan eleman' demek istiyoruz, 'ara eleman' demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün arkadaşlar kullanırsa ve değerlendirirse, çocuklarımızın mesleki ve teknik okullarımızı algılamasında bir dönüşüm ortaya çıkacaktır. Zaman içerisinde yüksek puan alan öğrencilerin bu okulları tercih etmesinin ortaya koyacağı şaşkınlıkla bu konuyla ilgili zihniyetin de dönüştüğünü göreceğiz."

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzalandı.

89 okulda hayata geçirilecek

Mesleki ve teknik eğitimde, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmek için imzalanan iş birliği protokolüyle yapılacak çalışmalar şöyle:

"Okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması; alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması; alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi; çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi; başarılı öğrencilerin ve projelerin desteklenmesi, mesleki İngilizce ders içeriklerinin sanal gerçeklik uygulamalarına dair akademik olarak hazırlanması; mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlamak, başarının sürdürebilirliğini desteklemek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi çalışmaları."

Protokol kapsamındaki faaliyetler İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren 89 okulda hayata geçirilecek.

Kaynak: AA