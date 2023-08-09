Mesleki eğitimde örnek okula rekor başvuru

Ayşe KAYTAN UÇAK

390 öğrencinin alınacağı 2023-2024 eğitim öğretim sezonu için bin 195 öğrenci ön başvuruda bulundu.

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, dört yıl önce Eskişehir’in eğitim hayatına kazandırdıkları okulun kısa sürede Türkiye’nin en gözde okulları arasına girdiğini ifade etti. Okulda, öğrencilere sadece akademik alanda değil, kültürel ve sosyal olarak da kendilerini iyi yetiştirmeleri için çeşitli imkanlar sunduklarını aktaran Saraç, okulun dört yıl gibi kısa bir sürede sanat, spor ve teknoloji gibi alanlarda birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ettiğini belirtti.

Öğrencilerin iş hayatına hızlı adapte oluyor

Okuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 30’unun üniversite sınavına girdiğini, yüzde 70’nin ise direkt iş hayatına atılma hedefi ile üniversite tercihi yapmadığını anlatan Saraç, “Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında temel yetkinliklere sahip olarak mezun olmaktadırlar. İş yerinde işi öğrenip, tecrübe kazanmak yerine işini bilen sadece tecrübe kazanacak birer birey oldukları için işyerine hızlı katkı sağlayan ve verimli birer teknik eleman olarak üretim hayatına girmektedirler” dedi.