Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 12. sınıflar devamsızlıktan muaf tutulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk yayınına konuk oldu.

12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık durumu hakkında bilgilendrimede bulunan Bakan Özer, "Devamsızlıktan sınıfta kalmayacaklar. Onlar muaf olacaklar. Rahat bir şekilde YKS’ye hazırlansınlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl bu kararı aldığını ancak daha geç bir tarihte açıkladığını anımsatan Özer, "Bu dönem özellikle depremden dolayı travmalı bir süreç yaşandığı için bunu erken açıkladık" sözlerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.