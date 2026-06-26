Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okul kameraları Emniyet'in takip sistemine bağlanacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Buna göre, okullarda bulunan güvenlik kameraları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilerek Emniyet birimlerinin anlık takibine açılacak.

TRT'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tekin, son dönemde İstanbul, Kahramanmaraş ve Siverek'te yaşanan olayların ardından okul güvenliğine yönelik yeni adımlar atıldığını belirtti.

Güvenlik önlemleri artırılacak

İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik riski taşıyan okullarda silahlı polis görevlendirilmesi ve devriye uygulamalarının sürdürüldüğünü ifade eden Tekin, yeni eğitim yılında bu tedbirlerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Tekin, "Önümüzdeki yıl itibarıyla bu tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımlar attık" dedi.

Kameralar KGYS'ye entegre edilecek

Yeni uygulama kapsamında okul güvenlik kameralarının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanacağını belirten Tekin, Emniyet birimlerinin güvenlikle ilgili gelişmeleri kameralar üzerinden takip edebileceğini ifade etti.

Her okul için farklı güvenlik modeli uygulanacağını vurgulayan Tekin, "Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek duruma gelecek. Her okulun kendine özgü güvenlik sistemi olacak" dedi.