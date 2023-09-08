Nef Vakfı'ndan depremzede üniversitelilere karşılıksız eğitim bursu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nef Vakfı, afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik burs hedeflediği için başarı şartı aramayacak.

KYK bursu ve başka kurum ya da kuruluştan burs almanın engel olmayacağı burs başvuruları için 10-20 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresinden online başvuru yapılabilecek.

Her yıl devlet üniversitesi öğrencilerine verdiği bursa bu sene sadece depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler başvuracak.

Nef Vakfı burs başvuruları 10 Eylül 2023’te başlayıp, 20 Eylül 2023’te sona erecek.