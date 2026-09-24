ÖSYM duyurdu: KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri yayımlandı

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ÖSYM, 4 Ekim’de yapılacak KPSS Ön Lisans Sınavı için giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim tarihinde uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 24 Eylül tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.