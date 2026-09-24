Şanlıurfa 'da deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Eylül 2026 SON DEPREMLER

Şanlıurfa'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Şanlıurfa'nın Karaköprü bölgesinde meydana geldi.

Sarsıntının büyüklüğü 5,4 olarak kaydedilirken, depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildiği bidirildi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Valilikten açıklama geldi

Depremin ardından Şanlıurfa Valiliği açıklamada bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sahada incelemenin sürdüğünü belirterek ilk belirlemelere göre can kaybının bulunmadığını açıkladı. Şıldak, yıkım bilgisinin de gelmediğini belirtti.

Şanlıurfa Valisi Şıldak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’a şükür, şu an itibarıyla ilk belirlemelere ve tespitlere göre herhangi bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Herhangi bir yıkım da söz konusu değil. Kısmi olarak bazı binalarda etkilenmeler olabilir.

AFAD Başkanlığımız depremin büyüklüğünü 5,4 olarak bildirdi. Saat 10.40 sıralarında şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Ancak şükürler olsun herhangi bir kaybımız yok. Şu an itibarıyla tarama ve bilgi toplama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimiz sahada. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz bilgi bulunmuyor.

Şu aşamada verebileceğim bilgiler bunlar. Vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını ve resmi makamların yapacağı açıklamaları takip etmelerini öneriyorum."

Ekipler sahada tarama yapıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.