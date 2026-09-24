Mehmet Şimşek başkanlığında 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreci görüşülecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılarda, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin teknik çalışmalar değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinin ardından bugün öğle saatlerinde ABD'den Türkiye'ye dönecek.

Şimşek'in başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenecek toplantılarda 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin teknik süreçler ele alınacak.

Tasfiye ve ödemeler için uygulama esasları belirlenecek

Yarın da sürmesi beklenen toplantılarda, tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi için uygulanacak esaslar üzerinde durulacak.

Yürütülecek çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli olacak. Bunun yanı sıra piyasaların sağlıklı işleyişini ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla atılabilecek adımlar, ilgili kurumların görev ve yetkileri doğrultusunda değerlendirilecek.

Kurumlar arası yol haritası görüşülecek

Toplantıların bir diğer gündem maddesini ise kurumlar arasındaki koordinasyon oluşturacak. Sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yol haritası da teknik düzeyde ele alınacak.