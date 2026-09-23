Windows 11 kullanıcılarına yedekleme uyarısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Microsoft’un eylül ayında yayımladığı Windows 11 güvenlik güncellemesinin ardından bazı kullanıcıların yedekleme sistemi çalışamaz hale geldi. Sorunu kabul eden şirket, yaklaşık iki hafta sonra yeni güncellemeyle hatayı giderdi.

Harici disk bağlı olsa bile yedekleme durdu

Sorun, 8 Eylül’de yayımlanan KB5124008 güvenlik güncellemesinin ardından ortaya çıktı. Windows 11’in Dosya Geçmişi özelliğini kullanan bazı bilgisayarlarda sistem, harici disk veya ağ sürücüsü çalışır durumda olmasına rağmen yedekleme yapmamaya başladı.

Kullanıcıların karşısına “Sürücünüzü yeniden bağlayın” uyarısı çıkarken bilgisayarın söz konusu diske Dosya Gezgini üzerinden normal biçimde erişebilmesi dikkat çekti. Böylece sorun fiziksel disk bağlantısından çok Windows güncellemesiyle ilişkilendirildi.

Bazı bilgisayarlarda son yedekleme tarihi de güncellenmedi. Daha önce yedeklenmiş dosyaların eski sürümlerine ulaşmaya çalışan kullanıcılar ise önceki sürüm bulunmadığı yönünde uyarılarla karşılaşabildi.

Microsoft sorunu kabul etti

Kullanıcı şikâyetlerinin artmasının ardından Microsoft, KB5124008 güncellemesinin bilinen sorunları arasına Dosya Geçmişi hatasını ekledi.

Şirket, etkilenen bilgisayarlarda Dosya Geçmişi'nin harici sürücüye veya ağ konumuna yeni yedekleme oluşturamayabileceğini doğruladı. Bazı sistemlerde dosyaların geri yüklenmesi de aynı problemden etkilenebildi.

Sorun özellikle düzenli olarak harici diske otomatik yedek alan kullanıcılar açısından önem taşıyor. Hata fark edilmediği takdirde kullanıcı bilgisayarındaki dosyaların yedeklendiğini düşünürken yeni dosyalar aslında yedekleme sürücüsüne aktarılmamış olabiliyor.

Düzeltme 22 Eylül’de geldi

Microsoft, sorunu gidermek için 22 Eylül’de KB5124010 güncellemesini yayımladı. Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerini kapsayan paket, Dosya Geçmişi'nin harici disk ve ağ konumlarında yedekleme veya geri yükleme yapamamasına yol açan hatayı düzeltiyor.

Güncellemenin ardından uyumlu bir yedekleme sürücüsü bağlı olduğu halde görülen yanlış “Sürücünüzü yeniden bağlayın” mesajının da ortadan kalkması gerekiyor.

Windows 11 26H1 kullanan bilgisayarlar için aynı Dosya Geçmişi düzeltmesi KB5124006 güncellemesinde yer alıyor.

Microsoft’un yayımladığı paket yalnızca bu hatayı ele almıyor. Kamera uygulamasının bazı bilgisayarlarda çalışmayı durdurmasına yol açan bir sorun ile sistem izleme bileşenlerindeki çeşitli hatalar için de düzeltmeler bulunuyor.

Güncelleme herkese aynı anda ulaşmayabilir

KB5124010 bir güvenlik güncellemesinden ziyade kalite iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içeren ön izleme güncellemesi olarak dağıtılıyor. Bazı yenilikler ve düzeltmeler aşamalı biçimde kullanıma sunulduğu için güncelleme bütün bilgisayarlarda aynı anda görünmeyebilir.

Dosya Geçmişi kullananların Denetim Masası üzerinden son başarılı yedekleme zamanını kontrol etmesi önem taşıyor. Harici disk bilgisayara bağlı ve erişilebilir olduğu halde yedekleme tarihi 8 Eylül sonrasında ilerlemiyorsa bilgisayar söz konusu hatadan etkilenmiş olabilir.

Yeni güncellemenin yüklenmesinin ardından Dosya Geçmişi'nin yeniden çalışıp çalışmadığı ve yeni bir yedekleme oluşturup oluşturmadığı da kontrol edilebilir.