Bakan Çiftçi açıkladı: Okul saldırısında yaralanan 3 çocuk yoğun bakımda

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yeni açıklama geldi. Çiftçi, yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken, olayın tüm idari yönleriyle soruşturulacağını ve ihmali bulunanların tespit edileceğini bildirdi.

Saldırının ardından bölgeye giden Bakan Çiftçi, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirterek soruşturma ve okul güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

3 çocuk ameliyatta, 3 yaralı yoğun bakımda

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaşan Çiftçi, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüleceğini belirtti.

Çiftçi, "Yaralanan 3 çocuk ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda. Olay bütün idari yönleri ile soruşturulacak. İhmali olanlar tespit edilecek. Milli eğitim 20 psikososyal uzmanı görevlendirdi. Adalet Bakanlığı'mız kanalı ile çalışmalar yürütülüyor. Biz 7 bakanlık olarak okullar başlamadan önce okul güvenliği ile ilgili görüşmeleri yapmıştık" dedi.

"Birinci ve ikinci derecedeki riskli okullarda kolluk kollarımız var"

Bakan Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemlerin yanı sıra İçişleri Bakanlığının da okul güvenliğine yönelik tedbirlerinin bulunduğunu ifade etti.

Okulların güvenlik risklerine göre değerlendirildiğini belirten Çiftçi, "MEB tedbirleri yanında bizim de okul güvenliğine dair tedbirlerimiz var. Okulları güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Birinci ve ikinci derecedeki riskli okullarda kolluk kollarımız var" ifadelerini kullandı.

Saldırının yaşandığı okul birinci derece riskli kategoride

Çiftçi, saldırının meydana geldiği Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin güvenlik açısından birinci derece riskli okullar arasında bulunduğunu açıkladı.

Okuldaki mevcut güvenlik önlemlerine de değinen Çiftçi, "Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi birinci dereceden riskli okullardan biri. Bir bekçi görev yapıyor. Ayrıca bahçe görevlisi de var ve göre yapıyordu. Okulun civarındaki işletmeleri denetliyoruz" dedi.

"Toplumun her kesimine düşen görevler var"

Daha önce yaşanan bir okul saldırısının ardından gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Çiftçi, güvenliğin yalnızca kolluk kuvvetlerinin çalışmalarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti.

Çiftçi, "14 Nisan'da Maraş'ta okul saldırısı olmuş ve sonrasında 2 bin 419 kişiyi gözaltına almıştık. Polis, istihbarat görevini yapıyor. Toplumun her kesimine düşen görevler var" ifadelerini kullandı.