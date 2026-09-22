Manisa'da okul yakınında silahlı saldırı: 11 kişi öğrenci, saldırgan yakalandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında öğrencilerin okula gittiği sokakta silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı.

Olay, sabah saat 07.59 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren çocuk yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Olayın ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatılırken, Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Anne, baba ve dede de gözaltında

Gürlek, saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiğinin araştırıldığını belirterek, anne ve baba ile silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi.