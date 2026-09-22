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Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Karadeniz'e yönelik önerilerin ele alındığını ve bu konuda diplomatik temasların yürütüldüğünü bildirdi. Moskova yönetimi, Ukrayna'daki barış sürecinden tahıl sevkiyatlarına, Arktik bölgesinden ABD ile ilişkilere kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

Kremlin'den kalıcı barış vurgusu

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da geçici bir ateşkes yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barıştan yana olduğunu belirtti. Açıklamada, "Ukrayna sürdürülebilir bir barış sürecini nasıl başlatacağını biliyor" ifadesine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ateşkese yönelik son açıklamalarına da değinen Kremlin, söz konusu açıklamaların Ukrayna'nın askeri ve ekonomik durumundaki kötüleşmeyi yansıttığını öne sürdü.

Putin'in telefon görüşmeleri

CNBC-e'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası telefon görüşmeleri yaptığı aktarıldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin detayların ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Tahıl sevkiyatları için alternatif rota arayışı

Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarına ilişkin de açıklama yapan Kremlin, Ukrayna'nın bölge üzerinden tahıl ihracatını engellediğini ileri sürdü. Rusya'nın tahıl sevkiyatlarını devam ettirebilmek amacıyla alternatif güzergâhlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi açıklaması

Moskova yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesine destek verdiğini bildirdi. Kremlin, Konseyin üye sayısının artırılması gerektiğini ancak mevcut veto yetkisinin korunmasından yana olduğunu ifade etti.

Arktik ve Grönland değerlendirmesi

Kremlin, ABD ve müttefiklerinin Arktik bölgesinde Rusya ile işbirliği yapmayı reddettiğini savundu. ABD'nin Grönland'da askeri üs kurma ihtimaline ilişkin ise konunun ilgili taraflar arasında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD'nin kararına tepki

ABD'nin bir Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının ülkeye girişine izin vermediğini açıklayan Kremlin, Washington yönetiminin kararını "dostane olmayan bir adım" olarak nitelendirdi.

Almanya için Alternatif açıklaması

Kremlin, Almanya'daki Almanya için Alternatif partisinin popülaritesinin yükseldiğini ve Moskova ile diyalog kurulmasını istediğini belirtti. Rusya yönetimi, söz konusu yaklaşımı olumlu karşıladığını bildirdi.