MASAK limitleri değişti: Kart ve elektronik parada yeni sınırlar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun müşterinin tanınmasına ilişkin basitleştirilmiş tedbirlerinde kullanılan bazı parasal sınırları yeniden belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ön ödemeli kartlar, elektronik para, mobil ödeme ve hayat sigortalarındaki mevcut eşikler artırıldı.

Düzenleme genel kredi kartı harcama limitlerini değiştirmiyor. Yeni rakamlar, belirli işlemlerde kimlik tespiti ve müşterinin tanınmasına ilişkin basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği parasal sınırları kapsıyor.

Ön ödemeli kartlarda sınır 5 bin 500 TL oldu

Tek kullanımlık ve yeniden yüklenemeyen ön ödemeli kartlarda yüklü para için uygulanan 2 bin 750 TL’lik sınır 5 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Yeniden yüklenebilen kartlarda da bir ay içinde yapılabilecek toplam yükleme ile kartta bulunabilecek bakiye açısından kullanılan 2 bin 750 TL’lik eşik 5 bin 500 TL olarak değiştirildi.

Bu kapsamdaki kartların fon transferinde kullanılamaması ve mevzuatta belirtilen mal, hizmet ve fatura ödemeleriyle sınırlı olması gerekiyor.

Elektronik parada 2 bin 750 TL sınırı iki katına çıktı

Elektronik para kuruluşlarının yeniden yükleme imkânı bulunmayan ürünlerinde elektronik olarak saklanabilen fon için uygulanan 2 bin 750 TL’lik sınır da 5 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Yeniden yüklenebilen elektronik para ürünlerinde bir ay içindeki toplam yükleme tutarı ile bakiye için geçerli olan eşikler de 5 bin 500 TL oldu.

Bu sınırların altında kalan ve mevzuattaki diğer koşulları sağlayan işlemlerde basitleştirilmiş kimlik tespiti uygulamaları kullanılabilecek.

Mobil ödemede tek işlem 2 bin 500 TL'ye yükseldi

En dikkat çekici değişikliklerden biri mobil ödeme işlemlerinde yapıldı.

Elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen mobil ödemelerde tek seferlik işlem sınırı 1.000 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Aylık toplam işlem sınırı ise 2 bin 750 TL’den 6 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Bu düzenleme de yalnızca fon transferine kapalı ve mal, hizmet alımı ile fatura ödemelerinde kullanılan işlemler açısından geçerli olacak.

Hayat sigortasında da limitler iki katına çıktı

Değişiklik hayat sigortası sözleşmelerindeki basitleştirilmiş tedbir sınırlarını da kapsıyor.

Bir yıl içinde ödenecek toplam prim açısından kullanılan 10 bin TL’lik sınır 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Tek primli hayat sigortalarında ise 25 bin TL olan sınır 50 bin TL’ye yükseltildi.

Belirlenen tutarların altında kalan sözleşmelerde mevzuatta öngörülen daha basit müşteriyi tanıma prosedürlerinin uygulanabilmesi mümkün olacak.

Düzenleme bugün yürürlüğe girdi

Değişiklik, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile yapıldı.

Tebliğ yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Kredi kartı limitiyle karıştırılmamalı

Yeni düzenlemede belirlenen 5 bin 500 TL ve 6 bin 500 TL’lik tutarlar tüketicilerin kredi kartı veya banka kartıyla yapabileceği harcamalara getirilen yeni üst sınırlar anlamına gelmiyor.

Değişiklik, MASAK mevzuatında belirli ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerinde kimlik tespiti ile müşterinin tanınmasına yönelik basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği parasal eşikleri yükseltiyor.