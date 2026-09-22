TCMB açıkladı: Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı rekor seviyede

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026'nın Temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında firmaların döviz varlıkları hazirana göre 2 milyar 279 milyon dolar artarken, yükümlülüklerdeki yükseliş 7 milyar 306 milyon doları buldu.

Yükümlülüklerin varlıklardan daha hızlı artması sonucunda net döviz pozisyonu açığı da büyüdü. Firmaların döviz açığı bir ayda 5 milyar 27 milyon dolar artarak 210 milyar 802 milyon dolara ulaştı.

Mevduatlar 1 milyar 74 milyon dolar yükseldi

Firmaların döviz varlıklarının dağılımına bakıldığında, temmuz ayında ihracat alacaklarında 2 milyar 175 milyon dolarlık artış kaydedildi. Yurt içi bankalardaki mevduatlar 1 milyar 74 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ise 607 milyon dolar yükseldi.

Buna karşılık türev varlıklar 1 milyar 547 milyon dolar, menkul kıymetler ise 29 milyon dolar azaldı. Tüm bu hareketlerin sonucunda firmaların toplam döviz varlıkları 2 milyar 279 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerde 7,3 milyar dolarlık yükseliş

Döviz yükümlülüklerindeki artış ise varlıklardan daha güçlü gerçekleşti. Bir önceki aya göre türev yükümlülükler 3 milyar 472 milyon dolar yükseldi.

Aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 80 milyon dolar, ithalat borçları 1 milyar 147 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 607 milyon dolar arttı. Böylece toplam yükümlülüklerdeki aylık yükseliş 7 milyar 306 milyon dolar oldu.

Kredilerde de artış görüldü

Firmaların yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılımında da yükseliş dikkat çekti. Temmuz ayında yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler hazirana göre 220 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 861 milyon dolar arttı.

Yurt dışından kullanılan kısa vadeli kredilerde 807 milyon dolarlık, uzun vadeli kredilerde ise 947 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Kısa vadeli döviz pozisyonu geriledi

Temmuz ayında firmaların kısa vadeli döviz varlıkları 151 milyar 772 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükleri ise 147 milyar 397 milyon dolar olarak hesaplandı.

Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu, haziran ayına göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 4 milyar 374 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.