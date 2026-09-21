MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ... Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli araya girildi ve Türkiye, Fransa ile ciddi bir sınav verecek. Uluslar Ligi A Grubu'na güzel bir başlangıç yapmak isteyen milliler güçlü rakibi karşısında galibiyet istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen milyonlar "Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mızın ilk rakibi Fransa olacak. Milliler, saha avantajını kullanarak Fransa'yı devirmek istiyor. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.
Milli Takım aday kadrosu
Kaleci
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha
Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet
Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün