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2026 KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Yüz binler sınav için hazırlıklarını sürdürürken sınav yerleri merak ediliyor. Her geçen gün "KPSS Ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanıyor.

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.