Bulls'tan fon soruşturması açıklaması

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Bulls Yatırım Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy'den yapılan ortak açıklamaya göre; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, savcılık ifadesinde kamuoyunda “Ponzi” veya “saadet zinciri” olarak nitelendirilen fon yapılanmalarında yer almadıklarını belirtti.

Akkaya’nın ayrıca şirket yönetimindeki fon varlıklarının bir iş günü içerisinde satılabilir nitelikteki varlıklardan oluştuğunu, fonlarda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını ve hiçbir fonda kredi bulunmadığını savcılığa aktardığı ifade edildi.

Bulls, bu hususlara ilişkin belgelerin de savcılık makamına sunulduğunu bildirdi. Açıklamada, Akkaya’nın ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.