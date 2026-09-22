Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında ibre aşağı döndü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında sınırlı bir düşüş kaydetti.

Güne düşüş eğilimiyle devam eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan geriledi. Endeks, yüzde 0,15'lik kayıpla 13.317,29 puana indi.

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'daki toplam işlem hacmi ise 64,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık yükseldi, holding geriledi

Endekslerde günün ilk yarısında farklı yönlü hareketler görüldü. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,60 geriledi.

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 2,20'lik yükselişle madencilik oldu. En sert kayıp ise yüzde 9,14 ile finansal kiralama faktoring sektöründe yaşandı.

Piyasaların gözü gelecek verilerde

Analistler, günün geri kalanında hem yurt içinde hem de ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcıların takibinde olacağını belirtti.

Yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri izlenecek. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

BIST 100'de kritik seviyeler

Teknik görünümde BIST 100 endeksi için aşağı yönlü hareketlerde 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.500 ve 13.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğu belirtiliyor.