Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Yavaş, siyasi kariyerine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Türkiye siyasetinde bir süredir siyasi geleceği tartışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararını kamuoyuyla paylaştı. Yavaş, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden ayrıldığını belirterek, bundan sonraki siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

"Düşüncelerimde değişen bir şey yok"

Kararının uzun süren bir değerlendirme sonucunda alındığını belirten Yavaş, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonla başlayan süreç ile sonrasında yaşanan hukuki ve siyasi tartışmalara dikkat çekti.

Yavaş, "Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Partililik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, CHP'ye zarar verecek ya da partiye oy veren seçmenleri mahcup edecek herhangi bir davranış içerisinde olmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim anlayışına işaret eden Yavaş, belediyecilikte ayrım yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

"Millet isterse tabanda birliği sağlayabiliriz"

Kendisini hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini vurgulayan Yavaş, belediye başkanlığı döneminde farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin desteğini aldığını kaydetti.

Yavaş, "Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık" dedi.

Türkiye'de demokratik yollarla iktidar değişikliğinin muhalefetin kendi içerisinde mücadele etmesiyle değil, ortak ilkelerde bir araya gelmesiyle mümkün olabileceğini savunan Yavaş, CHP'de yaşanan tartışmaların derin bir ayrışmaya dönüşebileceği yönündeki görüşünü daha önce de dile getirdiğini hatırlattı.

"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur"

Başka bir siyasi partiye geçiş konusunda da mesaj veren Yavaş, seçmenlerin sandıkta yalnızca bir adaya değil, aynı zamanda siyasi bir iradeye oy verdiğini ifade etti.

Seçmenin oyuyla kazanılan makamların, seçmenin onay vermediği başka siyasi adreslere taşınmasını doğru bulmadığını belirten Yavaş, açıklamasını "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" sözleriyle tamamladı.

Müslim Sarı, Yavaş'a tepki göstermişti

CHP’si Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin 9 Eylül törenine katılmaması ve bu kararını Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e bildirmesine sert tepki göstermişti.

CHP’nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu söyleyen Sarı, "Hiç kimse bundan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstte görmesin kendisini" dedi.