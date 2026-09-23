Kozinoğlu soruşturması: Senarist Bayram Özbek tutuklandı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

"Kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bayram Özbek tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, meydana gelen olayla ilişkili olarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, eski emniyet müdürü Bayram Özbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.