Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor

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Alibaba Group Holding bünyesindeki Alibaba Cloud, küresel altyapı yatırımlarına Türkiye’yi de ekledi. Şirket, 2026 Apsara Konferansı’nda açıkladığı plan kapsamında Türkiye’de ilk kez bir bulut bölgesi oluşturacak. Yeni altyapının önümüzdeki 12 ay içinde devreye alınması planlanıyor.

Türkiye ilk kez Alibaba Cloud bölgesi olacak

Alibaba Cloud’ın yeni genişleme planında Türkiye’nin yanı sıra Finlandiya ve Hollanda bulunuyor. Şirket bu üç ülkede ilk bulut bölgelerini kurarken Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong’daki veri merkezi kapasitesini de genişletecek.

Yeni plan, Alibaba’nın özellikle Avrupa ve çevresindeki bulut bilişim kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin doğrudan yeni bölge kurulacak ülkeler arasında yer alması, şirketin yerelleştirilmiş bulut ve yapay zekâ hizmetlerinde Türkiye pazarına verdiği önemin arttığını gösteriyor.

Takvim 12 ay olarak açıklandı

Alibaba Cloud, Türkiye’deki bulut bölgesinin tam olarak hangi kentte kurulacağını veya altyapının hangi tarihte faaliyete geçeceğini açıklamadı. Ancak yeni bölgelerin tamamının önümüzdeki 12 ay içinde oluşturulacağını bildirdi.

Şirket ayrıca Türkiye için yatırım tutarı, veri merkezi sayısı ve kapasite büyüklüğü konusunda henüz rakam paylaşmadı. Bu nedenle projenin fiziksel ölçeği ve yapılacak yatırımın parasal büyüklüğü sonraki açıklamalarla netleşecek.

Alibaba'nın ağı 31 bölgeye ulaştı

Alibaba Cloud halen dünya genelinde 31 bulut bölgesinde 107 kullanılabilirlik alanı işletiyor. Türkiye, Finlandiya ve Hollanda yatırımlarının devreye alınmasıyla şirketin küresel altyapısına üç yeni pazar daha eklenecek.

Bulut bölgeleri, şirketlerin uygulama ve verilerini kullanıcıya daha yakın altyapılarda çalıştırmasına imkân sağlıyor. Fiziksel mesafenin azalması özellikle gecikme süresinin önemli olduğu finans, e-ticaret, oyun, yapay zekâ ve kurumsal yazılım uygulamalarında avantaj sağlayabiliyor.

Yapay zekâ yatırımı da genişliyor

Alibaba Cloud yalnızca veri merkezi ve bulut kapasitesini artırmıyor. Şirket Apsara Konferansı’nda uluslararası müşterilere yönelik yeni yapay zekâ ürünlerini de duyurdu.

Yeni ürünler arasında şirketlerin kendi yapay zekâ hizmet platformlarını oluşturabilmesini sağlayan Smart Studio, farklı modelleri aynı görev içinde birlikte çalıştıran Smart Fusion ve metin komutlarıyla uzun video üretimine yönelik Smart Video bulunuyor.

Alibaba, Smart Fusion’ın görev için uygun modelleri otomatik olarak bir araya getirerek yapay zekâ kullanım maliyetini düşürebildiğini belirtiyor. Şirket aynı zamanda kendi Qwen yapay zekâ modellerini küresel bulut altyapısıyla daha geniş bir müşteri kitlesine taşımayı amaçlıyor.

Türkiye için asıl soru yatırımın ölçeği

Türkiye’de kurulacak ilk Alibaba Cloud bölgesinin en önemli ayrıntıları ise henüz açıklanmadı. Tesisin yeri, kullanılacak veri merkezi modeli, enerji kapasitesi, yatırım tutarı ve altyapının kaç kullanılabilirlik alanından oluşacağı bilinmiyor.

Bu ayrıntılar Türkiye’deki yatırımın gerçek ölçeğini ortaya koyacak. Ancak açıklanan 12 aylık takvim, Alibaba’nın Türkiye’yi yalnızca satış yapılan bir pazar olarak değil, doğrudan küresel bulut altyapısının bir parçası hâline getirmeyi planladığını gösteriyor.