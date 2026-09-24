MSB’den Yunanistan’a adalar uyarısı: Yükümlülüklerinize riayet edin

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MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetleri, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler ile denizaltı elektrik kablosu projesi ele alındı.

Yunanistan'a adalar mesajı

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir."

Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki yaklaşımına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir."

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yakından takip ediliyor

MSB, Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmelerin de yakından izlendiğini belirterek, "Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası’ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğünü de vurgulayarak, "Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz’in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Denizaltı elektrik kablosuna ilişkin açıklama

Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosuna ilişkin de değerlendirmede bulunan MSB, Türkiye'nin kıta sahanlığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin önceden koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

3 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlık, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin son verileri de paylaştı. Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 671 kişi yakalandı, 1069 kişi ise hududu geçemeden engellendi." ifadelerine yer verildi.

MSB, 1 Ocak'tan bu yana sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11 bin 994'e, geçişi engellenenlerin sayısının ise 51 bin 338'e ulaştığını açıkladı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede ise anlaşmanın üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bakanlık, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.