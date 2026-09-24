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MSB: Görev sırasında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.

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MSB: Görev sırasında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Sevim'in, dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.

Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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