Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sinan Bolak gözaltına alındı. İş insanı Ümit Boyner’in oğlu olan Bolak, yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.
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Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunuyordu.
Bolak, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.
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