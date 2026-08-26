ÖSYM’den AGS açıklaması: Puanlar yeniden hesaplanacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabulü için gerçekleştirilen 2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan sınavın puan hesaplama aşamasında hata tespit edildiğini duyurdu.

2025 yılına ait ağırlıklar kullanıldı

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıkları hesaplanırken 2026 yılı yerine 2025 yılına ait ağırlıklar dikkate alındı.

Kurum, adayların 80 soru üzerinden elde ettikleri toplam doğru ve yanlış sayılarında ise herhangi bir hata bulunmadığını vurguladı.

AGS puanları yeniden hesaplanacak

Tespit edilen hatanın ardından puan hesaplama işlemleri 2026 yılına ait alt testlerin soru ağırlıkları esas alınarak güncellenecek.

Yeniden hesaplanan 2026-AGS sonuç belgeleri gün içerisinde ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.