YKS birincilerine büyük ödül: Togg hediye edildi
2026 YKS’de farklı puan türlerinde birinci olan Tusem Bahar, Şerif Efe Dartar ve Eylül Uyar’a Asırlık Okullar Vakfı tarafından Togg otomobil hediye edildi. Kabataş Erkek Lisesi’ndeki törende öğrencilere araçlarının anahtarları teslim edildi.
Kabataş Erkek Lisesi’nde Asırlık Okullar Vakfı tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
Törende YKS eşit ağırlık Türkiye birincisi Tusem Bahar, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal birincisi Şerif Efe Dartar ile Yabancı Dil Testi (YDT) birincisi Eylül Uyar’a Togg marka otomobil hediye edildi.
Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Asırlık Okullar Vakfı Başkanı Hanefi Alper Algaç, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törenin sonunda 3 öğrenciye Togg otomobillerinin anahtarları teslim edildi.