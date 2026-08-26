TCMB Başkanı Karahan'dan gençlere dikkat çeken mesaj: Artık farkı bu belirleyecek

Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı göstererek Türkiye birincisi olan Şerif Efe Dartar, Eylül Uyar ve Tuğsem Bahar'a TOGG marka otomobiller hediye edildi.

"Asıl önemli olan insan sermayesi"

Törende konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğunu belirterek, ASOV'un mütevelli heyetinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomide sermaye birikiminin ülkelerin kalkınması, verimliliğin artması ve yatırımların gerçekleştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Karahan, asıl önemli unsurun ise insan sermayesi olduğunu vurguladı.

Karahan, bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı dünyada farkı yalnızca sahip olunan bilginin değil, düşünme biçiminin, doğru soruları sorabilmenin ve hızlı öğrenmenin belirleyeceğini söyledi.

Doğru soruyu sormak cevaptan daha önemli

YKS birincilerini tebrik eden Karahan, elde edilen başarının arkasında yoğun çalışma ve fedakârlık bulunduğunu söyledi. Gençlerin önemli hedefler uğruna bazı şeylere "hayır" diyebilmesinin de başarılarının önemli parçalarından biri olduğunu belirtti.

Üniversite hayatıyla birlikte öğrencileri farklı bir sürecin beklediğine dikkat çeken Karahan, sınavlarda doğru cevabı bulmanın önemli olduğunu ancak bundan sonraki yaşamlarında doğru soruyu sormanın kimi zaman cevaptan daha değerli hale geleceğini söyledi.

"'Bilmiyorum' demekten çekinmeyin"

Öğrencilere nasıl başarılı olacaklarını anlatmayacağını, onların zaten önemli bir başarı elde ederek disiplinin ve sabrın anlamını öğrendiklerini kaydeden Karahan, başarının beraberinde getirebileceği zorluklara dikkati çekti. Karahan, "İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşıyor. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar bekliyor ve bir süre sonra siz de her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşünüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite hayatında bir konuyu derinlemesine öğrenmenin, kişinin bilmediklerinin ne kadar fazla olduğunu görmesini sağladığını aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç, önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. 'Bilmiyorum' demekten çekinmeyin. Soru sorun. Yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin."

TCMB Başkanı Karahan, gençlere kendilerinden farklı düşünen insanları dinlemeleri tavsiyesinde bulunarak, gerektiğinde çok emin oldukları bir fikri yeniden değerlendirebilecek özgüvene sahip olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

"Farkı nasıl düşündüğünüz belirleyecek"

Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığına dikkati çeken Karahan, "Böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin elde ettiği başarının bir varış noktası değil, yeni bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini belirten Karahan, gençlerden bugüne kadar gösterdikleri çalışma azmini, gerektiğinde hayır diyebilme iradesini ve meraklarını korumalarını istedi.

Karahan, YKS'deki başarının bir varış noktası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin dünyayı merak eden, sorgulayan, üreten ve sorumluluk almaktan çekinmeyen gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.