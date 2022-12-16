Sabancı Üniversitesi, Profesör Patrick Aebischer’i ağırladı

Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ile Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, akademi ve iş dünyasından temsilciler yer aldı.

İsviçre’de çok iyi üniversitelerin bulunduğunu ve dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten eski École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Rektörü Patrick Aebischer, “İyi bir üniversite oluşturmak için başlangıç noktası kadar yol haritanızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşin özünde inovasyona alan açmak ve teknolojik gelişmeleri çok yakından izlemek bulunuyor. İsviçre örneğini verecek olursak, ABD’ye ve Kanada’ya kıyasla çok küçük bir yer. Ülkenin Fransızca konuşan 1,5 milyon nüfusu İstanbul'un bir semti kadar. Peki EPFL, üniversite olarak nasıl bu noktaya gelmeyi başardı? Çünkü kendilerini dünyaya açarak, özellikle de ABD ve diğer Avrupa ülkelerinden en iyi öğretim üyelerini çekmeyi başardılar, bunu da yeniliği önceliklendiren ve teşvik eden yaklaşımlarla desteklediler. İnsanlığa daha iyi hizmet etmek için, bilimsel keşifleri öngörmemiz ve bu teknolojilerin uygulamalarını doğru politikalarla iyi bir şekilde çerçevelememiz gerekiyor. Doğru politikalar derken kastettiğim üniversitelerin gelişimlerini yönlendirmeleri için fırsat ve sorumluluklar ve teknolojinin doğru kullanımı” diye konuştu.