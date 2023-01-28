Sabancı Üniversitesi’nden lise öğrencilerine eğitim desteği

Yıl boyunca süren eğitimler kapsamında sömestr tatilinde düzenlenen eğitime de Ayvalık’taki birçok okuldan öğrenciler katıldı. Sabancı Üniversitesi’nin dünyanın problemlerinden haberdar, sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, sömestr tatilinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

23 – 26 Ocak 2023 tarihleri arasında Küçükköy’de yer alan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde sömestr tatilinde Ayvalık Anadolu Lisesi, Ayvalık Rahim Usta Anadolu Lisesi ve Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden öğrencilere eğitimler verildi. Sabancı Üniversitesi'nin özgün eğitim modelini oluşturan ortak dersleri koordine eden Temel Geliştirme Direktörü Emre Erol, Temel Geliştirme Direktörlüğü Öğretim Üyeleri Emine Süphan Bakkal, Duygu Karaoğlan Altop, Diller Okulu Öğretim Görevlisi İlkem Kayıcan, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol tarafından verilen eğitimler, Carrefoursa, Enerjisa Enerji ve Teknosa’nın desteğiyle gerçekleşti. 2019 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, topluma fayda sağlamak üzere çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitimler düzenliyor.

Gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlayabilme amacıyla farklı projelere de ev sahipliği yapan Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde eğitim çalışmaları Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimlerden öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanıyor.