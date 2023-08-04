Suna’nın Kızları ile hayaller gerçeğe dönüşüyor

Suna’nın Kızları projesi, eğitim alanındaki çabaların, değerlerin, hedeflerin ve vizyonun yaşatılarak, ileriye taşınması amacıyla 2021 yılında iş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından hayata geçirilmişti.

Projenin kapsamını genişletmeye yönelen vakıf, bu kapsamda 14-18 yaş aralığındaki 40 kız çocuğun katılımıyla “Yaz Enstitüsü” düzenledi. Koç Okulu iş birliği ve Şanlıurfa Valiliği desteğiyle gerçekleşen programda, Şanlıurfa'nın Giyimli Köyü'nden yaygın eğitimin farklı kademelerinden 20 kız çocuk ile İstanbul’da Koç Okulu’nda eğitim hayatına devam eden 20 kız öğrenci yer aldı.

Suna’nın Kızları Yaz Enstitüsü programı ile kız çocukların güvenli öğrenme imkânlarıyla tanışmalarına, birbirlerine öğrenme yoldaşı olmalarına, karşılaştıkları sorunları bir arada çözmelerine ve güçlenmelerine destek olacak, yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler kazanmaları amaçlanıyor. Programın içerikleri ise Suna'nın Kızları Çözüm ve Destek topluluklarında yer alan TEGV, Pera Müzesi, BoMoVu, Şehir Dedektifi, AÇEV ve Öğretmen Ağı’nın destekleri ile geliştirilerek uygulandı.

“Sahip olamadığım özgürlüğe sahip olmanı istiyorum”

Yaz Enstitüsü programına ilişkin konuşan Suna’nın Kızları kurucusu İpek Kıraç, “Bu program benim için sözlerle anlatamayacağım kadar özel ve heyecanlı bir program. Çünkü kız çocukların bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi ve birlikte güçlenmesi için kurduğumuz bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve bu hayalin arkasındaki hikâyede hepimiz varız…

Giyimli Köyü var, Koç Okulu var, Suna’nın Kızları var” dedi. Annem bana yazdığı bir notta “Benim sahip olmadığım seçme özgürlüğüne sahip olmanı istiyorum” demişti diyen İpek Kıraç şöyle devam etti: “Bu, kuşaklar arasında devam eden bir yolculuk. Ben annemden devraldım ve benim hayalim de annemin sahip olmamı arzu ettiği seçme özgürlüğüne tüm kız çocukların ve kadınların sahip olmasını sağlayacak eğitim olanakları geliştirebilmek.”

İlk bölüm Şanlıurfa’da gerçekleştirildi

Yaz Enstitüsü’nün ilk bölümü 8-15 Haziran tarihleri arasında Urfa’da gerçekleştirildi. Giyimli’de yaşayan kız çocuklar, İstanbul’dan gelen kız kardeşlerine ev sahipliği yaptılar. Sekiz gün süren Şanlıurfa programında çocuklar Şanlıurfa Valiliği ile birlikte Harran Kaymakamlığı, Halfeti Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ağırlandı. Ayrıca kadın girişimciler, kooperatif üyeleri, meslek sahipleri ve kırsal kalkınma uzmanları ile görüşerek kadınların ve kız çocukların kırsal kalkınmadaki rolü ve destek imkânları hakkında bilgi aldılar.

İstanbul programı 2 hafta sürdü

Programın ikinci bölümünde ise 16 Temmuz’da Giyimli kız çocukları İstanbul’a seyahat ettiler. 28 Temmuz’a kadar devam eden programda Giyimli köyünden ve Koç Okulu’ndan kız çocukları, birbirlerinin hayatlarıyla temas eti. Akademisyenler, sanatçılar, sporcular, girişimciler ve çeşitli meslek gruplarının temsilcileriyle bir araya gelinen programa katılan öğrenciler sonrasında da kendi seçimleri doğrultusunda Yaz Enstitüsü’ne devam edecek.