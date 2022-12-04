27 yılda 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Mersin Öğrenim Birimi’ne Yapı Kredi’nin desteğiyle kurulan “Tasarım ve Beceri Atölyesi”açıldı. Törene, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, Mersin Öğrenim Birimi’nin işletme giderlerini karşılayan Türk çağdaş sanatının öncü isimlerinden Halil Altındere, geliri TEGV’e bağışlanan ‘Dünya İçin Koşan Adam’ kitabının yazarı Süreyya Evren, TEGV Mütevelli Heyeti Üyeleri Prof. Dr. İlter Turan ve Ahmet H. Uysal, TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, TEGV çalışanları ile veliler, gönüllüler, çocuklar ve basın mensupları katıldı.

“Sivil toplumun desteği olmadan böyle bir fırsat sunmamız mümkün değil”

Tören, TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan’ın, yaptığı açılış konuşmasıyla ve gelen konukları selamlamasıyla başladı. Uralcan’ın ardından konuşma yapan ve TEGV’in kuruluşundan itibaren vakıfta görev aldığını belirten TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, şunları söyledi:

“Hepiniz hoş geldiniz. Ben vakfın kuruluşundan itibaren bu vakıfta görev aldım. Maksadımızın ne olduğunu huzurlarınızda bir defa daha tekrar etmek isterim. Biz okulun yerini almayı amaçlayan bir kuruluş değiliz. Okulun yanında çocuklarımızın gelişmesi, beceriler kazanması, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için onlara fırsatlar vermeye çalışıyoruz. Başta Belediye Başkan Yardımcımız olmak üzere hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz olmadan, sivil toplumun desteği olmadan çocuklarımıza böyle bir fırsat sunmamız mümkün değil.”

“Atölye çocukların geleceğin teknolojilerini bugünden öğrenmelerine destek olacak”

Mersin Öğrenim Birimi’nin işletme giderlerini karşılayan Türk Çağdaş Sanatının öncü isimlerinden Halil Altındere, şöyle konuştu:

“TEGV ile yolum bir parkta kesişti. TEGV için koşan ve bağış toplayan Ahmet H. Uysal’ın oğlu, oğlumun parktan arkadaşı. Kendisi bir muhabbetimiz esnasında TEGV için koştuğunu, TEGV bayrağını kutuplara taşıdığını anlattı. Yeni projesi ‘7 Günde, 7 Kıta, 7 Maraton’ bana çok sürrealist geldi. Ahmet’in hikayesi çok gerçeküstü. Ben de kendisine bir sanat eseri üretmek istediğimi söyledim. Böylece ‘Dünya İçin Koşan Adam’ kitap projesi hayata geçti. Yedi, sekiz ay nasıl koşuyor, nasıl hazırlanıyor Ahmet’i takip ettik. Ahmet’in ileride koşacağı dünya maratonunu bir sanat eserine taşıdık ve bu gerçeküstü projedee arttırılmış gerçeklik denen yeni bir teknoloji ekledik. Bu kitabı yaparken bir yandan da beraber çocuk kitapları hazırladığımız Sayın Süreyyya Evren ile bu konuyu paylaştım. Ben sanat eseri ürettim o da kitabın yazarlığını kabul etti. Kitabın hem şimdi hem de ileriki haklarını TEGV’e bağışladı. Kitabın sayfalarını çevirdiğinizde bir akıllı cihaz gösterdiğinizde sayfaların içindeki görseller hareketleniyor. Hem iklim bilinci hem teknoloji hem de spor ve beden iyiliği kavramını ele alan güzel bir kitap oldu. Bugün açılan tasarım ve beceri atölyesi de çocukları basit, edilgen bir varlık değil yenilikçi, geleceğin teknolojilerini bugünden öğrenen bireyler olmalarına destek olacak.”

Konuşmaların ardından kurdele kesimi için Tasarım ve Beceri atölyesine geçildi. Etkinlik Halil Altındere, Süreyyya Evren ve Ahmet H. Uysal’ın “Dünya için Koşan Adam” kitabını imzalayarak çocuklara hediye etmelerinin ardından son buldu.

Multi-disipliner bir öğrenme modeli

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurduğu Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. Çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor.