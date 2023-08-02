“Tercihinizi değil geleceğinizi tasarlayın”

Çağımızın en önemli kavramı beyin gücüne dayılı bilgi toplumu olmak ve bunun sağladığı girişimcilikle sürdürülebilir yeni bir ekonomi yaratmak olduğunu söyleyen Eğitim Analisti ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Başdanışmanı Turgay Polat, “Bunun için kaynakları doğru kullanarak gençlerimizi doğru eğitime yönlendirmeli ve bunun sonucu olarak da mutlu, üreten ve girişimci nesiller yetiştirmeliyiz” dedi.

Üniversitelerin 4-5 yıl boyunca kampüse kapanıp, aynı mekânda ders dinlemek olmadığını herkesin kabul ettiğini ifade eden Turgay Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversite eğitimi artık evrensel ve mobilitesi yüksek bir olgu. Bu dünya Erasmus anlaşmalarının ötesinde yeni yeni konuşulmaya başlanan çift diploma, double degree ve top up degree başta olmak üzere artık aynı anda birden fazla üniversite eğitimi ve diploma almanın mümkün olduğu bir dünya. O yüzden tüm aday öğrenciler üniversite ziyaretleri sırasında yurt dışı program avantajlarıyla ilgili soru sormalı. Ancak dikkat etmeleri gereken çok önemli bir unsur daha bulunuyor. Erasmus anlaşmaları bir yurt dışı bağlantısı değildir. Bu yüzden soruyu sorarken kendi programlarına ilişkin anlaşmaları teyit etmeleri gerekiyor.”

Geleceğin insanının iletişim becerisi güçlü, girişimci, inovatif, yaratıcı, dil bilen ve dünya vatandaşı olmak zorunda olduğunu söyleyen Turgay Polat, adaylara şu önerilerde bulundu: “Siz siz olun puanı yüksek diye yanlış yere gitmeyin. Unutmayın sizden önce de yüz binlerce hatta milyonlarca genç aynı yolu denedi, sonuç hep başarısızlık oldu. Şimdi siz yeni bir yol deneyin. Üniversiteleri araştırmaya başlayın. Üniversitelerle konuşmaya başlayın, üniversitelerle eğitim pazarlığı yapın, taleplerde bulunun."