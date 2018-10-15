137 ülkenin kitap sevdalıları Frankfurt'ta buluştu

15 Ekim 2018

Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı, "dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla kitap sevdalılarını 70. kez bir araya getirdi. Gürcistan'ın Onur Konuğu olduğu fuara, 137 ülkeden 300 bine yakın kitapsever, yayıncılık uzmanı ve medya endüstrisinin önde gelen firmaları katıldı. 102 ülkeden gelen 7 bin 300 yayıncının stant açtığı fuarı, 10 bin medya mensubu ve blogger izledi. Fuarda 5 gün boyunca 4 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi.

Açılış törenine Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de katıldı.

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller törende yaptığı konuşmada yayıncılardan "kitaba olan özlemi" daha derin bir faaliyetle ve esaslı içeriklerle daha da canlı tutmalarını istedi. Riethmüller "İnsanları yeniden daha da fazla kitapla temasa geçirmek ve bu bağı yeniden kurmak hepimize bağlı" diye konuştu.

Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos, fuara katılan yayıncıların sayısının yüzde 3 oranında arttığını söyledi. Boos artışın en çok Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yayınevlerinde yaşandığını kaydetti. Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan fuarda 70 yazarla temsil edildi.

Bu arada, Berlinli yazar Inger-Maria Mahlke, "Archipel" adlı romanı ile Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği tarafından verilen Alman Kitap Ödülü'nü kazandı.