4. İstanbul Tasarım Bienali için son hafta

29 Ekim 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali son haftasına girerken yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Okullar Okulu başlığı altında, Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienal, ücretsiz sergi ve etkinlikleriyle Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu'nda yer alan altı farklı mekâna yayılıyor.

Öğrenmeyle ve tasarımla ilişkimizi sorgulayan bienal kapsamında altı kıtadan 200'ün üzerinde katılımcının tasarım, gastronomi, teknoloji, ekonomi, mimari, biyoloji gibi pek çok farklı alana temas eden projeleri, 4 Kasım'a kadar ücretsiz olarak görülebiliyor.

Bienalin son hafta etkinlikleri arasında 2 Kasım'daki Housing the Human (İnsanı Barındırmak) sempozyumu ve 3 Kasım'daki Vitra ile Tasarım Sohbeti: Bir Tavır Olarak Tasarım sunumu öne çıkıyor. Etkinliklerden bir diğeri ise, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Tasarımın Fay Hatları. Kamusal programda ayrıca 1 Kasım'a kadar Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Akbank Sanat'ta gerçekleştirilecek etkinlikler de yer alacak.

"Tasarımı Kaşıkla"

Metro Türkiye, 4. İKSV Tasarım Bienal tema sponsorluğu kapsamında "Tasarımı Kaşıkla" sloganıyla 2 farklı gruba yönelik tasarım yarışması düzenlendi. Tasarım öğrencileri ile Metro'nun çalışanları ve müşterilerinin de dahil olduğu yarışmada, bienalin bir parçası olmak isteyenler, kaşığın onlar için ne ifade ettiğini boyayarak, süsleyerek veya şekillendirerek tasarımlarını oluşturdu.

Tüm geçimini tahta kaşık işinden sağlayan Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar Köyü'nde el ustalığıyla hazırlanan kaşıklar, Metro Türkiye'nin aracılığıyla tasarımcılarıyla buluştu. Yarışma kapsamında toplam bin 200 kaşık tasarlandı. Jürinin değerlenmesi sonrası öne çıkan 200 tahta kaşık, Gastronometro'da sergilenmeye başladı.

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Minialai, "Metro olarak ürün satmanın ötesinde, kalbimizi yaptığımız işin tam ortasına koyarak, her çalışmamızda toplum için değer yaratmaya çalışıyoruz. 4. İstanbul Tasarım Bienali sponsorluğumuzda da Türk mutfak kültürünün sahip olduğu hazineleri ortaya çıkarmaya odaklandık. Sergi sonunda tasarlanan kaşıklarla kalıcı bir eser oluşturmayı ve bu eseri de Gastronometro'da daimi olarak sergilemeyi hedefliyoruz." dedi.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise konuşmasında, "İKSV olarak etkinliklerimizi yürütürken alanında öncü kurumlarla sürdürdüğümüz uzun soluklu işbirlikleri bize güç veriyor. Metro Türkiye ile de yollarımız ilk kez İstanbul Tasarım Bienali'nde kesişti. Başlattığımız bu verimli işbirliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini diliyorum." dedi.