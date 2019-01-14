52 yıldır sürüyor: DYO Sanat Ödülleri

14 Ocak 2019

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri Sergisi, Galata Rum Okulu’nda verilen özel bir davetle sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin yanı sıra 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış eserlerden bir koleksiyon da yer alıyor. Davette konuşan Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Vakfın İzmir’in ilk kent müzesi açılışını da yılın ikinci yarısında gerçekleştireceğinin müjdesini verdi.

“Amacımız kalıcı izler bırakmak”

Açılış konuşmasında, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Topluluğu olarak amaçlarının ülkenin eğitim, kültür ve sanat alanında kalıcı izler bırakmak olduğunu söyleyen Feyhan Yaşar, “52 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz DYO Sanat Ödülleri bizim için çok değerli. Türk resim sanatında, sanatın ve sanatçının yanında olduk, birbirinden değerli jüri üyeleri ve sanatçılarla çalıştık. ‘Evrende Dönüşüm’ teması ile düzenlediğimiz yarışmamıza 500’e yakın sanatçının 800’e yakın eseri katıldı. Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Neş’e Erdok, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Prof. Dr. Hasan Kıran ve Doç. Umur Türker’in yer aldığı seçici kurulumuzun yaptığı değerlendirmelerle ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserler seçildi.” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren pentür dalında ‘Doğa – Beden- Kent 1’ isimli eseriyle Murat Özbakır’ı ‘İsimsiz’ adlı eseriyle Sidar Baki’yi ve özgün baskı dalında ’Atık No 1’ isimli eseri ile Semih Çınar’ı kutlayan Feyhan Yaşar, sanatçılara başarılarının devamını diledi.

Kent müzesi bu yıl açılıyor

İzmir’in ilk kent müzesinin çalışmalarına da başladıklarının müjdesini veren Feyhan Yaşar; “Babamız Selçuk Yaşar’ın hayallerinden birini daha hayata geçiriyor olmanın heyecanı içindeyiz İzmir’in ilk kent müzesinin 2019’un ikinci yarısında hizmete açacağız” dedi.

37. DYO Sanat Ödülleri sergisinde bu yıl ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan 56 eserin yanı sıra 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış 70 eser de özel bir koleksiyon ile sergileniyor. Küratörlüğünü Denizhan Özer’in gerçekleştirdiği sergi, 10 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.