01 Ekim 2018

Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, 1946 yılında yazdığı romana Aganta Burina Burinata adını vermişti. Denizcilik dünyasında "serenlerin üstündeki üst ve alt yelkenleri tut" anlamına geliyordu bu üç sözcük. Akdeniz'in önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışlarından American Hospital The Bodrum Cup'ta da bu deyim sık sık duyulacak…

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan ve yıllar içinde uluslararası bir organizasyona dönüşen The Bodrum Cup, 30. yılını kutluyor. Organizasyon, bu yıla özel olarak ilk kez İstanbul'dan Bodrum'a oluşturulan bir rota üzerinde gerçekleştirilerek 13 Ekim'de Boğaz geçişi ardından start alacak. 14 Ekim'de ise Setur Fenerbahçe Kalamış Marina'da yapılacak lansmanla, yarışa katılan tüm mega yatlar İstanbullular ve profesyonel misafirlerin ziyaretine açılacak.

American Hospital The Bodrum Cup heyecanı ise 22-27 Ekim tarihleri arasında yaşanacak. Organizasyonda yarışlar gulet, tırhandil, mozaik, klasik ve cruiser kategorilerinde yapılacak. Bu yarışlara yalnızca ahşap yatlar değil, tüm kategorideki yatlar katılabilecek.

Sosyal sorumluluk projeleri

Geçen yıllarda birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif rol alan The Bodrum Cup, Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocukların bayrak boyama etkinliğine öncülük ediyor.

Organizasyon, aynı zamanda deniz ve koyların korunması konusunda toplumsal farkındalığı güçlendirmek isteyen yelkencilerin Kissebükü'nde sevgi çemberi oluşturarak "Koyuma dokunma" mesajını verildiği bir etkinliği de destekliyor.

Arsenal eski eş başkanı

Organizasyonun komodorluk görevini yürüten Arsenal Futbol Kulübü'nün eski eş başkanı ve Premier League'in kurucularından David Dein de yarışta yer alacak.

Take It Easier isimli yatıyla 10 yıldır yarışa katılan ve geçen yıl kendi kategorisinde birincilik kupasını kaldıran Dein, her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'den getirdiği profesyonel ekiplerle yarışlara renk katmayı hedefliyor.

Farklı etkinlikler

American Hospital The Bodrum Cup'ta konserlerin yanı sıra Metro, Gastronometro ve Arçelik'in sponsorluğunda "Mavi Yolculuk Mutfağı" Yemek Yarışması gibi birçok etkinlik de yer alıyor….

Festival havasında

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal düzenlenen etkinlik ve konserlerle Bodrum'da bir festival havası yarattıklarını vurgulayarak şöyle diyor:

"The Bodrum Cup'ta ülke ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra rekabet ortamında gençlerle deniz sektörünün deneyimli kişilerini bir araya getiriyor, denizcilik sektörünün gelişmesini sağlarken gençlerin yelkenle tanışmasına önayak oluyoruz. Yunanistan etabını da yarış rotasına ekleyerek iki ülkeyi bir araya getiriyor ve ilişkilerin gelişmesinde de önemli adımların atılmasını sağlıyoruz. Organizasyonumuzda geçen sene 150 yat ve bin 500 yelkenciye ek olarak 8 bin izleyici yer aldı. Bu yıl 200 yatı ve 10 bin izleyiciyi ağırlamayı hedefliyoruz."