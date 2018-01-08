Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri'nde bahar

08 Ocak 2018

Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2018 bahar dönemine, 21 Şubat tarihinde şef Burak Onur Erdem, usta bandeneoncu Tolga Salman, mezzo-soprano Elif Canbazoğlu ve piyanist Filiz Balkız'ın da yer aldığı "Koronun Görkemi" başlıklı konserle başlıyor. Konserde, düzenlemesini Martin Palmer'ın gerçekleştirdiği L. Bacalov'un Misa Tango yapıtından bölümler yer alacak.

28 Şubat konseri

Türk Hava Yolları'nın da destekçisi olduğu, her Çarşamba akşamı seçkin konserlere ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri programında, 28 Şubat'ta, Hakan Şensoy (keman), Ersun Kocaoğlu (keman), Beste Tıknaz Modırı (viyola) Şafak Erişkin (viyolensel) ve Toros Can'ın (piyano) yer aldığı Arctic Beşlisi konserine ev sahipliği yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, bahar döneminde Figaro Goes To Jazz'dan Shakespeare ve Müzik'e kadar pek çok dinleti ile müzikseverleri konuk etmeye devam edecek.